Imola non tradisce Bonaccini Primarie, il governatore fa il pieno Il maltempo frena l’affluenza

Cronaca

Un altro furto al Bike Passion di Imola, rubate cinque bici da 30mila euro

Il negozio in piazzetta Ayrton Senna all’interno dell’Autodromo preso di mira due volte in un mese Il titolare: " Non c’è alcuna sorveglianza, così i ladri hanno potuto agire in maniera indisturbata"