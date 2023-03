Imola: paura a Borgo, minaccia di darsi fuoco per non fare entrare i carabinieri in casa

I carabinieri a Borgo (Isolapress)

Imola, 4 marzo 2023 – Lunghe ore di concitazione ieri a Borgo Tossignano per un uomo che minacciava di darsi fuoco nel caso fossero entrati in casa sua i carabinieri. Dalle 11 fin verso le 16, carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e del Comune sono stati infatti in allerta davanti a una palazzina nei pressi del centro medico del paese. Qui i militari ieri mattina avrebbero dovuto notificare all’individuo – un cittadino di origine marocchina – un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Bologna in relazione a episodi passati in giudicato. In realtà, il provvedimento doveva essere notificato allo straniero già a dicembre, ma quando le forze di polizia andarono a Borgo Tossignano per la consegna non riuscirono a trovarlo: l’uomo, poco più che trentenne, si era reso irreperibile.

La casa dove abitava veniva però tenuta costantemente d’occhio dai militari della stazione, e ieri mattina è scattata l’operazione, perché il giovane è stato notato all’interno dell’abitazione. I carabinieri sono dunque andati nella sua residenza, ma il giovane ha sprangato le porte, per tenere fuori i militari, minacciando nello stesso tempo di darsi fuoco se qualcuno avesse fatto irruzione. Le cose sono dunque diventate più complesse, e somo stati così allertati anche i vigili del fuoco.

All’inizio del pomeriggio, la vicenda ha trovato una soluzione: il giovane è stato preso in consegna dai carabinieri e condotto verso Bologna. Non è escluso che per l’uomo sia necessaria una consulenza sanitaria per accertare le sue condizioni di salute, fisiche e mentali.

Il fatto che sia stato prelevato da Borgo Tossignano ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla piccola comunità. Il giovane era infatti lo stesso che la scorsa estate, in preda a fumi alcolici, arrecava fastidi ai negozi e ai locali pubblici del paese. I negozianti avevano sporto denuncia, e anche l’amministrazione comunale era scesa in campo, attivando i suoi canali di intervento anche a carattere sociale.

ma. mar.