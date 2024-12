Imola piange il professor Ivanno Cervellati, figura di spicco della cultura locale

La città di Imola piange la scomparsa del professor Ivanno Cervellati, venuto a mancare all'età di 88 anni. Docente, studioso e assessore comunale, Cervellati è stato un punto di riferimento per la vita culturale imolese.

Numerose le sue pubblicazioni, soprattutto a tema storico. Per la rivista Pagine di vita e di storia imolesi aveva ricostruito con grande precisione e accuratezza le vicende dell’Orologio del palazzo municipale. Quello studio era tornato di grande utilità negli ultimi anni, quando il quadrante simbolo della città e in particolare del suo centro storico, scrutato ogni giorno da migliaia di imolesi, si era messo a fare i capricci ed era poi stato riparato.

"Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Imola, il più sentito cordoglio per la scomparsa del professor Cervellati – si legge in una nota diffusa ieri dal sindaco Marco Panieri –. Figura di spicco della nostra comunità, Cervellati è stato un protagonista della vita politica, culturale e sociale del territorio, offrendo un contributo significativo durante il suo percorso pubblico, sia come assessore alla cultura sia come stimato docente".

Nelle parole di Panieri, Cervellati è stato "esponente di una generazione che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia politica locale, ha sempre dimostrato grande passione e impegno per il bene della collettività. Alla famiglia e ai suoi cari – conclude il sindaco – va il mio più sincero abbraccio in questo momento di dolore".