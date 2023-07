Imola Piano e Forte", Bambini e Pubblico Protagonisti nello Spettacolo di Pianoforte Gigante"

Il pubblico, a cominciare dai bambini, prima applaude e balla, poi diventa protagonista dello spettacolo, saltando sui tasti del pianoforte gigante a pavimento allestito in piazza Caduti per la Libertà, nel cuore di Imola.

E’ iniziata così, nella mattina di ieri, con l’esibizione di Andrea, Umberto, Giorgia e Camilla, guidati dal maestro Dario, seguiti poi dal pubblico, l’iniziativa “Imola Piano e Forte”, organizzata dall’Area Cultura del Comune di Imola in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”.

"Alla sua prima edizione, questo originale format nasce dalla pluriennale vocazione della nostra città nei confronti del pianoforte – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –: sede da decenni della prestigiosa Accademia “Incontri con il maestro”, ha visto negli anni alternarsi docenti tra i più accreditati del panorama mondiale e talentuosi allievi che da Imola hanno intrapreso brillanti carriere internazionali. Inoltre la scuola di musica Vassura-Baroncini vede nei corsi di pianoforte un’assoluta eccellenza, sia per numero di iscritti sia per il livello raggiunto dagli allievi.

“Imola Piano e Forte” vuole essere un evento che il Comune, in collaborazione con l’Accademia Pianistica, propone ai cittadini proprio per sottolineare questo tratto culturale distintivo della nostra comunità".

L’iniziativa è proseguita dalle 19 alle 23, in cinque postazioni pianistiche allestite nel centro storico – piazzetta San Francesco, via Emilia, piazza Gramsci, piazza Matteotti e piazza Caduti per la Libertà – dove si sono esibiti i brillanti allievi dell’Accademia Pianistica in una formula “Piano City”, con la città come palcoscenico diffuso.

I giovani pianisti hanno proposto al pubblico un repertorio della musica d’arte, con la possibilità di fruirlo in modo informale e inconsueto.

"Un’esperienza davvero interessante", confermano i tanti genitori che, nella giornata di ieri, hanno invaso strade e piazze del centro storico.

