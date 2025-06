’Imola piano e forte’, terza edizione

"La città di Imola ha una vocazione strettissima con uno strumento: il pianoforte". Lo spiega l’Assessore alla Cultura Giacomo Gambi (nella foto). Che prosegue: "Sede da decenni della prestigiosa Accademia “Incontri con il maestro”, la città ha visto negli anni alternarsi docenti tra i più accreditati del panorama mondiale e talentuosi allievi che da Imola hanno intrapreso brillanti carriere internazionali. Ma anche la scuola di musica Vassura-Baroncini – prosegue l’assessore – vede nei corsi di pianoforte un’assoluta eccellenza, sia per numero di iscritti sia per il livello raggiunto dagli allievi. Il pianoforte è quindi legato a doppio filo con la storia recente di questa città e Imola Piano e Forte vuole essere un evento che l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Accademia Pianistica, desidera proporre ai cittadini".

Dalla pluriennale vocazione della nostra città nei confronti del pianoforte nasce quindi “Imola Piano e Forte”, un originale format musicale alla sua terza edizione che animerà il centro storico sabato 28 giugno. È un’iniziativa realizzata dall’Area Cultura del Comune di Imola in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il maestro”. Dalle 19 alle 23 saranno allestite cinque postazioni pianistiche nel centro storico dove, senza soluzione di continuità, si esibiranno i brillanti allievi dell’Accademia Pianistica in una formula “Piano City”, con la città come palcoscenico diffuso. I giovani pianisti proporranno al pubblico un repertorio della musica d’arte, con la possibilità di fruirlo in modo informale e inconsueto. L’evento è a ingresso libero e gratuito. I cinque pianoforti regaleranno le note di Beethoven, Mozart, Ravel, Debussy, Brahms, Chopin, Schubert, Liszt, Mendelssohn, Rachmaninov e di altri immortali compositori saranno dislocati lungo le vie del centro storico. Più precisamente sulla via Emilia all’altezza della biblioteca e all’altezza della farmacia dell’Ospedale, in piazza Gramsci, in piazza Caduti per la Libertà e in piazza Matteotti.