Imola, più sicurezza sulle strade: via ai pattuglioni notturni

Imola, 15 aprile 2023 – Quattro agenti più un ispettore. Una squadra da cinque, divisa su due mezzi, impegnata tra locali del centro storico e posti di blocco lungo le strade principali della città.

Il bilancio del primo ‘pattuglione’ della Polizia locale, in azione giovedì dalle 21 alle 3 di notte nell’ambito di un progetto sperimentale varato dal Circondario grazie a fondi del ministero dell’Interno, è alla fine quello di un normale controllo portato avanti durante un giorno feriale di una città di provincia, con un extracomunitario pizzicato senza permesso di soggiorno e un’altra denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Ma la sensazione è quella di aver compiuto un piccolo passo iniziale nella direzione che gli imolesi auspicavano da tempo: portare maggiore sicurezza su quelle strade della città che da tempo, complice anche lo spegnimento dell’illuminazione pubblica notturna deciso dal Comune contro il caro-bollette ma in scadenza a fine mese, reclamavano attenzione.

"La partenza è stata interessante – commenta a fine turno il comandante della Polizia locale, Daniele Brighi –. Un’esperienza positiva. Chi ci ha notato ci ha ringraziato, perché era già da un po’ di tempo che non eravamo presenti in strada in quell’orario (l’ultimo pattuglione notturno è del 2016, ndr). I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e poi nelle settimane successive almeno fino al 30 giugno".

Più freddo il giudizio del leghista Simone Carapia. "Se pensano di avere sistemato il problema sicurezza facendo uscire fino alle tre di notte quattro agenti e un ispettore due volte alla settimana per due mesi scarsi allora siamo proprio alla presa per i fondelli – protesta il consigliere comunale di opposizione, che mette nel mirino il sindaco Marco Panieri e la sua Giunta –. È la solita propaganda per fare credere al cittadino che hanno risolto un problema. Se poi decidono di fare alcuni servizi anche negli altri comuni del circondario, come sarebbe lecito e giusto, si comprende che la presa per i fondelli aumenta ancora di più".

Nella lettura di Carapia, il progetto dei pattuglioni notturni "ha il duplice scopo di sedare i cittadini che lamentano mancanza di sicurezza e incassare i soldi stanziati dal ministero dell’Interno. Dieci o quindici serate di servizi aggiuntivi non risolveranno un bel niente – conclude l’esponente del Carroccio –. Certo meglio che nulla, ma i progetti non standardizzati hanno lo scopo di fare un raid una tantum e poi addio. Nonostante i proclami e l’enfasi il problema sicurezza e le criticità del servizio rimangono tali nonostante la grande euforia di chi governa il territorio… Si fanno sempre le nozze con i fichi secchi specialmente se si parla di sicurezza della città".