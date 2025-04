Imola Rugby e Raflì, un esempio di inclusione

Offrire ai giovani in situazione di fragilità un’opportunità concreta di crescita personale e sociale attraverso la pratica del rugby, disciplina da sempre portatrice di valori quali il rispetto, il sostegno reciproco e la collaborazione. È l’obiettivo del progetto ‘Che rugby sia’.

Arrivata alla sua seconda edizione, l’iniziativa è promossa da Raflì (associazione che porta avanti progetti di valore sociale in memoria di Raffaele Gulmanelli, morto nel 2024 durante una sessione di pesca in apnea all’Isola del Giglio) e da Imola Rugby, in collaborazione con la comunità educativa Il Giardino dei Ciliegi, e con il patrocinio della Federazione italiana rugby.

Il progetto può inoltre contare sulla preziosa partecipazione di Giacomo Nicotera, tallonatore della nazionale italiana e oggi atleta dello Stade Français di Parigi, in qualità di ambassador.

"Proprio in questi giorni, un anno fa, ci lasciava Raffaele – ricorda Isabella Signani, responsabile dei progetti sportivi dell’associazione Raflì –. Poterlo ricordare attraverso un progetto che parla di sport, di inclusione e di nuove possibilità per i giovani è un modo per onorare la sua memoria e i valori in cui credeva".

Anche il presidente di Imola Rugby Matteo Montevecchi ribadisce l’importanza dell’iniziativa: "Dare a tutti i ragazzi l’opportunità di praticare sport è un impegno a cui teniamo profondamente. Il rugby, in particolare, è uno strumento straordinario di formazione e di aggregazione. Del resto, rugby fa rima con inclusione".

‘Che rugby sia’ prevede percorsi sportivi guidati da tecnici specializzati, favorendo l’inserimento dei partecipanti in un contesto di autentica integrazione.

L’iniziativa si propone non solo come occasione sportiva, ma anche come progetto educativo e sociale, capace di rafforzare competenze trasversali, autonomia e senso di appartenenza.