Imola sbarca in viale Ceccarini: a Riccione si parla di ’Monsterland’

Monsterland invade a Riccione. Un allestimento promozionale del festival, di scena per la prima volta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari venerdì 31 ottobre, resterà fino a settembre in viale Ceccarini. Una mega-festa da brividi, nel tempio dei motori. L’edizione 2025 di Monsterland, l’evento di Halloween più grande d’Europa, spegne quest’anno 15 candeline. E vuole bissare il successo del 2024, quando a Ferrara ha raggiunto la quota record di oltre 40mila presenze.

‘The Psychedelic Circuit’ sarà il tema del format di quest’anno. Ogni area dell’Enzo e Dino Ferrari, infatti, sarà parte integrante del Festival. Per una notte, nel paddock e nell’area box il rombo dei motori lascerà spazio al suono della musica con l’allestimento di varie tensostrutture ognuna delle quali dedicata a un genere musicale diverso: dal rock alla trap, passando per la dance alle note anni Novanta.

Saranno allestiti dei palchi esterni in grandi tendoni circensi pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra dj e performer nazionali e internazionali. Nel corso di tre lustri, sui palchi del Monsterland si sono alternati più di mille artisti nazionali e internazionali, tra dj, cantanti, showman, tra i nomi più amati della scena musicale attuale e headliner di livello mondiale e campioni della musica techno, house ed elettronica, come Nina Kraviz, Marco Carola, Salmo, Gigi D’Agostino, Sfera Ebbasta, Guè, Amelie Lens e molti altri. Biglietti disponibili online.