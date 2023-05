Imola, scuole chiuse a Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero mercoledì 3 maggio 2023

Imola, 2 maggio 2023 – Resta molto critica la situazione nell’Imolese, anche a causa del rottura del Sillaro, che ha sfondato l’argine, causando circa ottanta evacuati. Tanto che, in serata, il sindaco Marco Panieri ha annunciato la decisione di sospendere le lezioni e tenere quindi chiuse le scuole di Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero. Una decisione simile è stata presa anche nel Faentino.

Scuole chiuse nell'Imolese mercoledì 3 maggio

"Via merlo , Via Cardinala, Via benelli, Via Ladello, Via Nuova, Via San Salvatore, Via Sesto, Via Ponticelli Pieve, Via Contavalle, Via Correcchio e Via Punta dal 50 al 70 restano chiuse al traffico – prosegue Panieri -. Abbiamo già iniziato a evacuare da oggi pomeriggio i residenti di Via Ladello e da poco anche quelli di via Correcchio. Chiunque sia in zone sensibili o interessate ad allagamenti, stia ai piani superiori e stacchi il gas", è l’appello lanciato dal sindaco.