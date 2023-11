Imola secondo gli universitari: "Servizi buoni, ma non si fa gruppo"

"Imola? Bella, ma poco... studentesca". Ottimi i corsi, ma in attesa del campus non è facile fare gruppo. Manca tutto quello che di solito gira attorno all’università. Parola degli studenti – la cui popolazione ha ormai superato i mille – che frequentano i corsi in città. All’uscita del corso di tecniche erboristiche, la prima a far notare le carenze a livello di accoglienza è Irene, studentessa bolognese. "Io vengo da Bologna e noto che qui l’esperienza è completamente diversa – racconta – Imola da un punto di vista estetico è molto carina e si gira senza problemi, però non è viva a livello universitario. A Bologna organizzano attività di ogni tipo, anche solo dei semplici aperitivi, per far sentire le persone più a casa. Qui non noto iniziative di nessun tipo, o se ci sono, sono mal pubblicizzate" "A me non sembra di vivere. un’esperienza universitaria – aggiunge Ilaria – quanto più di star facendo un proseguo delle scuole superiori". Ci sono anche aspetti positivi: "Il corso che frequento è molto piccolo, le aule non superano i trenta studenti, quindi si ha un rapporto molto più diretto con l’insegnante. Però – mette in luce – mancano dei punti di aggregazione per noi ragazzi. Se vogliamo dirla in ‘gergo giovanile’, manca quella che a Bologna è ‘la balotta’". Anche Rita è d’accordo: "Non ci sono punti di ritrovo per noi studenti – spiega – questo è abbastanza triste e mi pesa. La biblioteca è ottima e anche l’aula studio, ma non basta".

I giovani universitari si sono fatti anche un’idea sulle motivazioni della situazione: "Secondo me il problema principale di Imola è dovuto al fatto che non c’è un campus studentesco vero e proprio, come per esempio c’è a Forlì", racconta Chiara, pendolare da Rimini". "Ovvio, non è tutto da buttare, anzi, io Imola la trovo collegata molto bene, i mezzi sono ben funzionanti, però vorrei sentirmi più accolta come giovane" sostiene Alessia, lì con lei, a sorseggiare un caffè poco prima dell’inizio della lezione.

"Io sono fuori sede – dice Giulia – e la trovo molto triste". A segnalare i problemi dell’essere fuorisede su Imola c’è anche, Tobia, studente proveniente da Fano: "A me Imola non dispiace, offre dei buoni servizi. Ma, paradossalmente, nel suo essere una città piccola, a livello di vita, la trovo parecchio costosa" conclude.

Le proposte sulle cose da fare non mancano: "Sarebbe carino – dice Sara – coinvolgere gli studenti con attività come aperitivi o incontri". Gabriele concorda: "Sarebbe bello, perché così potrei vedere più ragazzi della mia età in giro".

