Imola sul trono dei migliori Albana secchi di Romagna

Tanta Imola tra i migliori vini Albana secco di Romagna. E’ stato questo il verdetto della cerimonia di premiazione della 10ª edizione della selezione enologica ‘Albana Dèi 2022’, andata in scena qualche giorno fa nel ridotto del teatro Stignani della città. Un evento curato da Carlo Catani e Andrea Spada con organizzazione del Consorzio Vini di Romagna. L’obiettivo? Valorizzare e promuovere il vitigno più identitario del territorio. Un elemento di autentica promozione culturale con quella grande personalità racchiusa nella ricchezza interpretativa dei produttori locali.

I 7 Albana finalisti sono stati valutati alla cieca da una giuria tecnica formata da importanti critici delle principali guide dei vini e sommelier. Poi, successivamente, votati pure da 370 appassionati nel corso di un tour autunnale che ha toccato alcune delle location più suggestive della zona. Tra queste anche l’Enoteca Regionale Emilia Romagna all’interno della Rocca di Dozza e il museo ‘Checco Costa’ dell’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Ma anche diversi ristoranti della regione.

Il tripudio imolese, nella categoria ‘Albana Dèi’ riservata ai migliori Romagna Albana Docg, porta le firme delle cantine Tre Monti e Fattoria Monticino Rosso. Entrambe le realtà sono salite, ex aequo, sul gradino più alto del podio. La prima con il celebre ‘Vitalba 2021’, l’altra con il rinomato ‘Codronchio 2020’. Un’accoppiata di nettari che si è riproposta al fotofinish nella selezione ‘L’Indigeno del Cuore – premio Valter Dal Pane’ per i vini ottenuti da sole uve Albana. Tre Monti d’oro e Fattoria Monticino Rosso d’argento. Medagliere completato dalla Tenuta Masselina di Castel Bolognese con ‘Masselina 2021’ e Tenuta Colombarda di San Vittore di Cesena con ‘Albana secco 2021’ al secondo e terzo posto nella classe ‘Albana Dèi’. Per quest’ultimo anche la terza piazza ne ‘L’Indigeno del Cuore’, ex aequo con ‘Fondatori GP 2021’ della cantina Merlotta di Imola.

Per la cronaca, tra i finalisti anche ‘G.G.G. 2020’ dell’azienda imolese Giovannini e ‘Montemar 2021’ di Spalletti Colonna di Paliano di Savignano sul Rubicone. Tutti vini sono stati apprezzati dalla giuria, tecnica e popolare, a dimostrazione dell’alto livello raggiunto dai produttori romagnoli.

Mattia Grandi