Imola Summer Music . Il cartellone entra nel vivo

L’Imola Summer Music Academy and Festival entra ora nel vivo, dopo la serata di apertura affidata alle note del progetto Imola Piano e Forte. La prima parte del ricco cartellone, che proseguirà fino al 29 luglio, dedica uno sguardo particolare agli ensemble cameristici, protagonisti di quattro appuntamenti nella Sala Cefla di Palazzo Monsignani. I progetti cameristici rivestono una importanze centrale nell’attività dell’Accademia, per quell’intenso ruolo formativo e didattico che la musica d’insieme ricopre nella preparazione dei giovani musicisti: da un lato il nuovo assetto del programma di corsi della Fondazione permette una più ampia possibilità di collaborazione e di confronto fra gli allievi, dall’altro fare musica insieme promuove la crescita artistica degli allievi. Non da ultimo, le formazioni cameristiche permettono un significativo ampliamento del repertorio, che consente di offrire al pubblico concerti non solo di altissima qualità artistica e interpretativa, ma anche di grande ricchezza stilistica e varietà.

Domani, alle 18, Martina Veneri al flauto e Alessia Guaragna al pianoforte proporranno la Sonata per flauto e pianoforte FP164 di Francis Poulenc e la Fantasia per flauto e pianoforte di Georges Hüe; a seguire, il clarinetto di Jennifer Piazza e il pianoforte di Giulia Marras saranno impegnati nella Sonata in re per clarinetto e pianoforte di Nino Rota e nella Première Rhapsodie L124 di Claude Debussy; concludono il concerto Michele Fontana al clarinetto e Ludovico Falqui Massidda al pianoforte con la Sonata n. 2 in mi bemolle maggiore op. 120 di Johannes Brahms. Lunedì, sempre alle 18, Marta Andreoli al flauto, Maria Mafalda Mazzon al violoncello e Anna Massi al pianoforte propongono il Trio in sol minore op. 63 J 259 di Carl Maria von Weber, mentre Erika Ngarmcroh al violino, Enrico Zambon al violoncello e Giulia Iijima al pianoforte interpretano il Trio n. 4 “Dumky” in mi minore op. 90 (B166) di Antonin Dvorak; nella seconda parte, Beatrice Ferrari al violino e Michele Chinellato al pianoforte eseguono due movimenti dalla Sonata n. 1 op. 78 in sol maggiore di Brahms, mentre Sayako Obori al violino e Maria Ponomaryova al pianoforte eseguiranno, di Brahms, la Sonata n. 3 in re minore op. 108.

L’appuntamento di venerdì 12 alle 18 sarà dedicata agli allievi della masterclass con Dirk Mommertz, il pianista tedesco, co-fondatore nel 1995 del celeberrimo Quartetto Fauré, acclamato concertista e stimato didatta che terrà tre giornate di formazione dedicate alla musica da camera.

Lunedì 15 saranno ancora protagonisti gli Ensemble cameristici, con Ludwig van Beethoven.