Imola Summer Music. Melodie d’autore all’alba. Elettronica sotto le stelle

Un violino che suona all’alba, tra i chiostri silenziosi. Una viola che racconta storie al tramonto. Un clarinetto che danza con l’elettronica. Le note incontrano i sapori del mattino e le luci della sera, con la nuova settimana di programmazione dell’Imola Summer Music Academy and Festival, promosso dalla Fondazione Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" in collaborazione con la Città di Imola.

Domani, alle 7,30 del mattino, il secondo appuntamento con Suoni e sapori del Mattino vedrà protagonisti Silvia Borghese e Pasquale Allegretti Gravina, al violino, nel chiostro della Parrocchia di San Michele all’Osservanza. Il pubblico potrà immergersi in un raffinato repertorio, che spazia da Bach a Ysaÿe, da Paganini al contemporaneo Daniele Fabio, in un risveglio musicale tra luce e spiritualità.

Lunedì, alle 21,15 nel cortile di Palazzo Monsignani, spazio alle Viole in concerto con gli allievi del Maestro Antonello Farulli, affiancati al pianoforte da Daniele Ceraolo. Un viaggio che unisce secoli e stili: dalla rara Rebecca Clarke a Franz von Biber, da Schumann a Brahms, fino a Hindemith. Tra i protagonisti anche il Quartetto Respighi.

Martedì e giovedì, alle 18 nella Sala Cefla di Palazzo Monsignani, doppio appuntamento con Il suono giovane: tra i protagonisti, il Duo Meraki, il flauto di Gea Marchi, le formazioni cameristiche con musiche di Beethoven, Debussy, Shostakovich, Vierne e Florent Schmitt. Martedì, sempre a Palazzo Monsignani, alle 21,15 il clarinettista e docente Anton Dressler porterà in scena un concerto unico per clarinetto e live electronics, in cui tradizione e sperimentazione si fondono per emozionare anche i più curiosi.

Gran finale giovedì in serata, con il Kontraste Piano Duo (Lorenzo Felicioni e Tommaso Ridolfi), che proporrà un programma potente e raffinato: dai "Six Morceaux" di Rachmaninov alla celebre "Sagra della Primavera" di Stravinskij, nella trascrizione per pianoforte a quattro mani dello stesso compositore.

Tutti i concerti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.