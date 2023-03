Imola Summer Sound, tutti i nomi Da Sfera a Luché: una notte trap

di Francesco Moroni

I fan della Generazione Z già non stanno nella pelle. Lì, dove i più piccoli hanno cominciato da poco a veder sfrecciare i bolidi della Formula 1 e dove i più grandi ricordano ancora imprese da sogno, sta per arrivare una serata unica che racchiude alcuni dei nomi più importanti e gettonati della scena musicale trap italiana. Tanti ‘big’, e non solo, in un unico giorno. L’Imola Summer Sound scalda i motori per quello che si preannuncia già un evento memorabile, una prima edizione da non dimenticare in programma in Autodromo: il 7 luglio, per chi ama il genere, è una data da cerchiare sul calendario con il pennarello rosso.

Rosso, come la Ferrari, o come i capelli di Sfera Ebbasta: il nome più forte del festival, annunciato qualche settimana fa. Affianco a lui ci saranno altri due mostri sacri: Luchè, rapper napoletano cresciuto con i Co’ Sang e arrivato alla definitiva consacrazione da solista, recentemente premiato anche alla prima rassegna dedicata a Lucio Dalla per Le pietre non volano come miglior canzone; e Shiva, a dir poco sulla cresta dell’onda, in giro per l’Italia con il suo Milano Demons Tour – dall’omonimo album –, che sta facendo incetta di sold out in ogni arena o palazzetto (come i due eventi qualche giorno fa all’Estragon di Bologna, entrambi da tutto esaurito).

Non solo, però, perché Trident Music e Studios – in collaborazione con il Comune – l’hanno fatta grossa e hanno arricchito la serata con altri nomi di primissimo livello. A cominciare da Tony Boy, rapper padovano classe ’99, osannato dai colleghi e dai fan, tra gli artisti più ‘freschi’ del panorama attuale. Sarà lui ad aprire prima dei tre protagonisti principali insieme a Roshelle, per molti un volto già noto: ex finalista di X Factor, voce potente e duttile, capace di spaziare da un genere all’altro senza mai snaturarsi. E ancora: Sethu, personalità ligure, crudo, scuro, inquieto ed euforico allo stesso tempo, capace di raccontare attraverso la propria musica una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Il pubblico più mainstream lo ricorderà qualche settimana fa sul palco dell’Ariston, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Cause perse, dedicato al rapporto con il fratello gemello Jiz.

A chiudere la rosa c’è Ele A, 21 anni appena, artista nata e cresciuta a Lugano ed esplosa sui social – tra Instagram e YouTube –, che in pochissimo tempo è riuscita già ad arrivare su alcuni dei palchi musicali più importanti, dal MiAmi Fest di Milano. Ce n’è per tutti i gusti, per un evento che molti appassionati, fino a poco tempo fa, avrebbero solo potuto immaginare. La musica urban la farà da padrone in un concertone che si prefigura già come una no-stop di hit e divertimento, con gli artisti pronti a esibirsi uno dietro l’altro, in una raffica di rime e beat da far impazzire gli spettatori. Un po’ come le monoposto che, senza fermarsi, continuano a correre una curva dopo l’altra.

Qualcosa di unico, mai visto prima, direttamente in Autodromo.

rChe la trap piaccia o meno, è innegabile come il genere importato dagli Stati Uniti e sbarcato in Italia con una salsa tutta nostrana – grazie anche al re indiscusso Sfera Ebbasta, appunto – stia conquistando le classifiche e le luci dei riflettori mese dopo mese a suon di numeri e successi. I biglietti sono già disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.