“Grazie, scusate e buona giornata”: arrestato il rapinatore 'educato'

Imola, 23 agosto 2025 – Ha colpito due volte in pochi minuti, armato di cutter, volto coperto e vestiti pesanti nonostante l’estate. Ma a rendere singolare la vicenda è stato il suo atteggiamento: pacato, quasi “educato” con le cassiere che minacciava. Protagonista un 35enne imolese, disoccupato e con precedenti, arrestato dai carabinieri per rapina aggravata e continuata.

Il primo episodio è avvenuto alle 13.51 del 21 agosto al supermercato MD di via 1° Maggio, dove l’uomo, dopo aver intimato “Apri tutto, dammi i soldi!”, ha arraffato 661 euro ed è fuggito a bordo di una Citroën C3. Solo otto minuti più tardi, lo stesso copione si è ripetuto al Conad di via Benedetto Croce: qui, con tono gentile, ha detto alle cassiere “Buongiorno, aprite i cassetti e nessuno si fa male”. Dopo essersi impossessato di 1.364 euro, si è addirittura congedato ringraziando e scusandosi: “Grazie, scusate per il disturbo e buona giornata”.

La fuga è durata poco. Intercettato dai militari mentre si allontanava in auto, il 35enne si è arreso senza opporre resistenza: uscito dal veicolo, si è inginocchiato con le mani alzate confessando subito: “Sono stato io a fare le due rapine”. Durante i successivi accertamenti ha collaborato pienamente, consegnando il denaro sottratto, i vestiti e l’arma utilizzata.

Non solo: l’uomo ha ammesso anche altre due rapine avvenute il 16 agosto ai danni dei supermercati iN’s di via 1° Maggio e Dpiù di via Goito, sempre a Imola, dove aveva usato un pugnale per minacciare il personale e portare via circa 520 euro. Per confermare la sua versione, ha persino indicato ai carabinieri il luogo in cui aveva nascosto abbigliamento e arma. Il materiale recuperato è stato sequestrato. Su disposizione della Procura di Bologna, il rapinatore è stato trasferito in carcere ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.