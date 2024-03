Imola-Torino ricordando Senna

Torino e Imola unite nel ricordo del campione. La mostra ‘Ayrton Senna - Forever’, in programma da mercoledì 24 aprile a domenica 13 ottobre al Museo nazionale dell’Automobile del capoluogo piemontese, raccoglierà le auto più significative guidate dal pilota brasiliano nel corso della sua carriera, dalla prima Formula Ford all’ultima Williams. Mercoledì primo maggio, il Museo di Torino si collegherà in diretta streaming con l’Autodromo di Imola per partecipare alle celebrazioni commemorative alla curva del Tamburello, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa del campione brasiliano. Nell’attesa che venga svelato, nei prossimi giorni, il programma delle iniziative che verranno organizzate a Imola, quella che prende forma in Piemonte sembra essere una mostra di tutto rispetto. Le vetture saranno corredate da documenti, pubblicazioni e memorabilia. Tra questi, la raccolta completa delle tute da corsa e dei caschi del pilota. E poi immagini, filmati in Super8, installazioni audiovisive e una multi-proiezione su grande schermo. Tra le tantissime fotografie esposte, un’ampia selezione di scatti di Angelo Orsi, grande amico e fotografo ufficiale di Senna. A corollario dell’esposizione curata da Carlo Cavicchi cinque momenti di incontro e di dibattito con piloti, giornalisti, progettisti, collaudatori e amici.