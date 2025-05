Imola vuole restare nel Circus. Primi passi verso l’intesa. De Pascale: "Partita da vincere"

Imola non rinuncia all’idea di ospitare il Gp di F1 anche in futuro. E anche l’Aci, assicurando che il recente rinnovo contrattuale di Monza non rappresenta un ostacolo per la permanenza del Circus a Imola, dimostra di preferire la bandiera a scacchi a quella bianca. Alla fine arriva pure l’incoraggiamento del Governo, chiamato in causa (ma senza alcuna vena polemica) dal presidente della Regione, Michele de Pascale. Il giorno della conferenza stampa di presentazione in Autodromo del Gp del 16-18 maggio, con il contratto con la F1 in scadenza quest’anno, il pensiero di tutti è a quello che verrà.

"La rassegnazione non è uno dei sentimenti di questa terra – avverte de Pascale –. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte, ma il modo migliore per far fallire una trattativa è portarla avanti durante una conferenza stampa. La partita la dobbiamo giocare e la dobbiamo vincere. E questa è la sfida che abbiamo nel prossimo mese. Questo è il luogo perfetto della Formula 1".

Servono però 30 milioni contro gli attuali 25 per ospitare la gara una volta ogni due o tre anni entrando in una rotazione con altri circuiti storici europei e aggirare così la fortissima concorrenza dei Paesi emergenti.

"Per noi come sistema istituzionale non è una questione di budget – assicura de Pascale –. Le risorse il sistema Italia le ha e le vuole mettere in campo, ciascuno è pronto a fare la propria parte. La Regione Emilia-Romagna ha già le risorse a bilancio per il 2026 (l’ipotesi iniziale era quella di recuperare il prossimo anno la gara saltata nel 2023 causa alluvione, ndr). Però a noi interessa un accordo stabile e pluriennale".

Inoltre, anche pensando alla concomitanza con il Gp di Monza, "non è una questione di Stati – assicura de Pascale –. Se serve un altro Stato abbiamo anche un altro Stato che abbiamo già utilizzato in passato, è pronto a entrare in team e in squadra". Il riferimento, in questo caso, è evidentemente alle vecchie gare corse fino al 2006 sotto l’egida di San Marino. Il governatore auspica quindi la collaborazione istituzionale, chiamando Roma a una "grande alleanza in maniera coesa, anche rifuggendo ogni forma di scaricabarile".

Non ne fanno una questione di dualismo con Monza nemmeno il sindaco Marco Panieri ("La competizione è con gli altri Paesi, qui c’è un grande gioco di squadra") e il commissario straordinario di Aci, Tullio Del Sette, che a inizio marzo ha preso il posto di Angelo Sticchi Damiani alla guida dell’Automobile club Italia. Proprio Sticchi Damiani, lo scorso novembre, ha portato a casa un rinnovo fino al 2031 per il circuito lombardo, che rischia di penalizzare Imola.

"È stato fatto tutto prima del mio arrivo – ricorda Del Sette –. Ma è stato un rinnovo importante per l’Italia. Il fatto che ci sia Monza non impedisce che possa esserci Imola. Se si dice che c’è una lunga fila dietro che attende, chiaramente si evidenzia il fatto che probabilmente le risorse finora spese non saranno sufficienti. E quindi ci dovrà essere questa disponibilità".

Quanto al ruolo del Governo nella trattativa, ecco le parole del capo del Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, Flavio Siniscalchi, arrivato ieri in città: "Credo che quello che dobbiamo fare sia saper dimostrare capacità organizzativa – avverte Siniscalchi –. Questa macchina organizzativa di per sé ha già dato prova di grande efficienza. Il mio auspicio è che la grande capacità e la grande dimostrazione di efficienza di questo sistema possa essere usato per dare continuità a un’iniziativa che porta valore aggiunto non solo al territorio ma a tutto il nostro Paese". Per questo, assicura Siniscalchi, "il governo tutto credo che farà di tutto e di più nel voler davvero rafforzare sempre più questo gioco di squadra nell’ottica del raggiungimento di un obiettivo comune".