Imolese Al Viareggio per stupire ancora

IMOLAImolese, direzione… Viareggio. Saranno i rossoblù di Casadio oggi alle 15 a Lerici (in provincia di La Spezia), al campo sportivo "Bibolini" in località Falconara, ad inaugurare la 75°edizione del torneo di Viareggio, sfidando i pari età dei nigeriani del Mavlon. Un match che verrà disputato in contemporanea a Fiorentina-Stella Rossa, le altre due squadre inserite nel gruppo A-girone 1, di scena qualche chilometro più a sud, al Viola Park di Bagno a Ripoli. Lì dove mercoledì pomeriggio, sempre alle 15, per il secondo round, sarà di scena l’Imolese, per sfidare proprio i viola padroni di casa di mister Marco Capparella. Un match di assoluto prestigio, contro una squadra storica del nostro calcio, all’interno di uno dei centri sportivi più belli e moderni d’Europa: l’impianto è stato infatti inaugurato nel 2023 (intitolato al presidente dei gigliati Rocco B. Commisso) e ospita gli allenamenti della prima squadra maschile, femminile e le attività del settore giovanile, oltre ad essere la sede degli uffici del club. Il menù di sfide settimanali si allungherà fino a venerdì 21, giorno della sfida al Marco Polo Sports Center di Viareggio contro i serbi della Stella Rossa, con la quale si concluderà la prima fase del torneo. Alla seconda, come da regolamento, saranno ammesse le due squadre meglio classificate di ciascun girone, più le due migliori terze classificate dei tre gironi di ciascun gruppo, per un totale complessivo di 16 squadre (sulle 24 partecipanti iniziali). Un tour de force tosto e probante per i giovani rossoblù, desiderosi di ripetere quanto di buono fatto la scorsa edizione, quando i romagnoli raggiunsero gli ottavi di finale (sconfitti 2-1 dagli ungheresi dell’Honvéd Budapest) dopo una bellissima cavalcata, cominciata in salita con il ko contro i nigeriani dell’Ojodu City e proseguita con successo, grazie alle vittorie su Empoli e sugli australiani del Melbourne. Un risultato storico, celebrato pochi giorni più tardi anche in comune assieme al sindaco Marco Panieri. "Un raggruppamento estremamente affascinante, ma al tempo stesso calcisticamente durissimo per i ragazzi di mister Casadio che proprio un anno fa ci hanno insegnato che è vietato porsi limiti", questo il commento della società, entusiasta di partecipare per il terzo anno di fila a questa kermesse internazionale, unica nel suo genere (e che si prepara a festeggiare tre quarti di secolo dalla sua nascita), nonché un’importante vetrina nel mondo del calcio e un’occasione per mettersi in mostra, misurandosi con avversari provenienti da tutto il mondo.