Imolese, caso in tribunale. Aperto il procedimento di liquidazione giudiziale

Nuvole nerissime sopra al centro sportivo Bacchilega e un’altra tegola extra campo per lo sport della città. Nelle scorse ore, infatti, il Tribunale Civile di Bologna ha dichiarato l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dell’Imolese Calcio 1919. Alla società con quartier generale in via Salvo D’Acquisto, nel cuore del quartiere Pedagna, dove ogni giorno gravitano centinaia di giovani e famiglie tra allenamenti e partite delle squadre del vivaio rossoblu, sono stati contestati nei giorni scorsi mancati pagamenti ai fornitori per una somma complessiva di poco più di 17mila euro.

L’importo sarebbe frutto delle spettanze mai onorate verso la Chal Copisteria Imolese, per 4.913,06 euro di forniture di merci, e la milanese Pca specializzata in brokeraggio assicurativo e consulenza per altri 12.088,85 euro.

Ma, a quanto si apprende dal testo della sentenza emessa dalla quarta sezione civile e procedure concorsuali del tribunale felsineo, i problemi sarebbero ben più gravosi: "…Insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell’esito infruttuoso del pignoramento mobiliare – recita il documento –, elevata esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (per oltre un milione di euro), pregresse istanze di liquidazione giudiziale. La documentazione versata in atti consente di affermare che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 30mila euro".

Insomma, una sorta di vera resa dei conti per il sodalizio presieduto da Sandro Di Benedetto e che vede Nicola Vocaturo come azionista di maggioranza con il 70% delle quote. Il tutto mentre, da qualche mese, ha preso sostanza il rebus legato alle intenzioni del giovane imprenditore imolese Riccardo Sarti, interessato a subentrare alla guida del club.

Una trattativa che, dopo ammiccamenti reciproci, avvistamenti negli uffici della società e allo stadio, foto e sorrisi, non è mai ufficialmente decollata. E proprio Sarti, nel tardo pomeriggio di ieri, ha annunciato una conferenza stampa su Twich tra pochi giorni. Una conferenza dove, molti addetti ai lavori, non escludono venga ufficializzato il passaggio di testimone.

Intanto, però, il Tribunale di Bologna ha nominato Antonella Rimondini come giudice delegato e Alessandro Servadei come curatore fallimentare. Non solo. L’Imolese dovrà depositare entro tre giorni il bilancio nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei tre esercizi precedenti unitamente all’elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale.

E c’è anche la data del 12 febbraio 2026 per l’esame dello stato passivo davanti al giudice. Inutile girarci attorno: i rumors sulla nebulosa situazione contabile della principale squadra di calcio della città si rincorrono da un po’. Da un lato c’è un quadro debitorio in salita (si parlerebbe di un paio di milioni di euro di esposizione, ndr) ereditato e accumulato di stagione in stagione. Dall’altro, il tentativo dei vertici dirigenziali della squadra di avviare un piano di rientro con diversi fornitori e creditori. Per non parlare del malcontento di diversi allenatori del vivaio che lamenterebbero addirittura sei mesi di arretrati per retribuzioni concordate e non saldate relative all’annata sportiva scorsa.