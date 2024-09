Imolese, c’è lo scoglio Sammaurese: "Puntiamo a onorare la Coppa"

Il giorno del debutto è arrivato. Comincia oggi alle 16, al Macrelli di San Mauro Pascoli, la stagione dell’Imolese, impegnata nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro la Sammaurese. Un mese esatto di ritiro e tanti nuovi arrivi pronti finalmente a fare sul serio, dopo una pre-season soddisfacente e fatta di quasi sole vittorie. "Siamo pronti a cominciare – ha dichiarato alla vigilia il tecnico rossoblù Gianni D’Amore –. Stiamo iniziando a far girare bene le gambe, vogliamo mettere subito in campo i concetti che stiamo sviluppando da fine luglio".

Seconda stagione di fila (la terza se si considera anche la parentesi con la Primavera nel finire dell’annata 22/24) per il tecnico romagnolo alla guida dell’Imolese, che si appresta a vivere un derby nel derby contro l’ex Inter Mirko Taccola, anche lui confermato alla guida dei giallorossi, che proprio dai rossoblù furono eliminati un anno fa alla alba della coppa (finì 2-1, decisivi i gol di Gulinatti e Diawara). Da lì, partì una straordinaria cavalcata, terminata soltanto in semifinale dopo il doppio confronto contro la corazzata Trapani (poi vincitrice della manifestazione): un percorso a tratti magico, che D’Amore si augura di poter replicare. "Abbiamo fatto bene l’anno scorso, di certo vogliamo onorare il torneo e almeno eguagliare quello che è stato il cammino dello scorso anno", osserva. Sarà sfida secca, con la lega che nei giorni scorsi ha confermato il format per tutti i turni di coppa fino alle semifinali: saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari, compresa la finale. Chi vince accederà al primo turno, in programma per il prossimo weekend. Per domenica 8 settembre, invece, è fissato l’esordio in campionato in casa del Corticella.

Giovanni Poggi