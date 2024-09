Imolese Futsal, prima la salvezza: "Gruppo giovane, ma già forte"

L’Imolese Futsal sta continuando la preparazione dell’inizio del campionato, il gruppo allenato da Leonardo Vanni nel frattempo ha vinto il torneo di Moglia in provincia di Mantova, e giocato una buona amichevole con il Villa Fontana di serie B battuto 5-3. Un po’ alla volta l’Imolese sta gettando le basi per costruirsi un buon futuro in serie A2 dove l’obiettivo di quest’anno è la salvezza: "L’obiettivo è prima di tutto la permanenza in serie A2 – commenta mister Vanni –. Poi, se saremo bravi, cercheremo di fare qualcosa di più togliendoci maggiori soddisfazioni. Il gruppo è molto giovane, l’età media 22 anni, i margini di miglioramento non mancano e proveremo a crescere tutte le volte che ci sarà da giocare una partita".

La pre season è quel periodo dove si gettano le basi per quella che sarà la stagione: "Stiamo affrontando un periodo molto particolare – chiude Vanni – e faticoso per tutti quelli che fanno parte della nostra squadra. Tutti i miei ragazzi si stanno dimostrando professionali e a disposizione per crescere. Affronteremo un campionato con tante squadre attrezzate per il salto di categoria come Russi, Prato, Grosseto, Potenza Picena, Lucrezia e Real Fabrica Roma".