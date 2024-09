Imolese pronta al debutto. Applausi, poi il brindisi

L’Imolese si prepara al debutto in campionato, fissato per domani al Biavati con il Corticella (ore 15). Intanto, in settimana, i tifosi hanno potuto togliere il velo al gruppo di D’Amore, durante la serata dedicata alla presentazione delle selezioni rossoblù: dalle giovanili al femminile, dal futsal alla prima squadra, per un momento di festa e tanti sorrisi al Bacchilega. Momenti che Imola si augura di potere rivivere sul campo cancellando l’amaro in bocca per la prematura eliminazione dalla coppa e cominciando già a raccogliere i primi punti. "C’è grande entusiasmo attorno, speriamo che lo stesso lo riescano a mettere in campo i ragazzi – il commento D’Amore –: ci teniamo a ripagare tutta la fiducia che ci dà nel quotidiano la nostra gente. Peccato per la coppa, ma l’importante è riuscire a imparare qualcosa anche dalle sconfitte e spero che la tappa di Fossombrone ci abbia lasciato qualcosa. Ora guardiamo avanti col morale alto e la voglia di lavorare pensando solo al Corticella: non sarà un avversario facile come nessuno del nostro girone. Ripetere l’inizio brillante della scorsa stagione? Ci proveremo, ma i conti si fanno sempre alla fine. Quei 15 risultati utili consecutivi ottenuti da settembre restano un bel ricordo, così come resta però il rammarico dei mesi successivi e per come si è chiuso il campionato, senza trovare la continuità giusta. Il gruppo è carico, vogliamo fare bene".

Dopo il mister, la parola è al capitano, Lorenzo Dall’Osso: "Prima di tutto ci tengo a ringraziare i presenti e gli organizzatori di questa splendida festa augurandomi di rivedere tutti quanti all’esordio al Galli sabato 14 contro il Tau Altopascio. L’obiettivo chiaramente è quello di fare il meglio possibile, a partire già da domenica".

Giovanni Poggi