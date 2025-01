Imolese Raffini e Manes evitano un altro ko

IMOLESE2CORTICELLA2

IMOLESE: Adorni; Garavini, Elefante (1’ st Barnabà), Dall’Osso, Ballanti, Manzoni (12’ st Vlahovic), Brandi (49’ st Lolli), Mattiolo (27’ st Diawara), Manes, Gasperoni (1’ st Melloni), Raffini. A disp. Gasperini, Salgado, Pierfederici, Agbugui. All. D’Amore.

CORTICELLA: Malagoli; Brighi, Chmangui, Ercolani, Cavallini (49’ st Bresciani), Riballo, Lo Giudice (15’ st Bonetti), Mulattieri (15’ st Gessaroli), Casadei, Manara (43’ pt Ofoasi), Bovo. A disp. Manga, Morisi, Mezzadri Majani, Goffredi, Kone. All. Nesi.

Arbitro: Santeramo di Monza.

Reti: 5’ pt e 31’ pt Manara, 9’st Raffini, 40’st Manes.

Note: espulsi al 40’ st il tecnico del Corticella Nesi e al 49’ st il collaboratore tecnico dell’Imolese Tronconi. Ammoniti Riballo, Elefante, Manara, Ercolani, Mulattieri, Ofoasi, Dall’Osso.

Salva in extremis. Imolese ancora ferma al palo, ma almeno imbattuta nella prima del 2025 contro il Corticella, avanti al Galli per oltre 50 minuti prima della rimonta nella ripresa firmata Raffini-Manes, che evitano il secondo ko casalingo consecutivo e tornano a muovere la classifica. Pronti-via e il Corticella passa subito, con Manara bravo e battere da distanza ravvicinata una respinta di Adorni sugli sviluppi di un corner. Vivace la reazione dei rossoblù, che si affidano all’asse Manes-Brandi, ma Malagoli è attento nel salvare i suoi. Poco dopo la mezz’ora, il raddoppio dei biancazzurri. Ancora calcio d’angolo ed è ancora Manara a colpire, inchiodando lo 0-2. Prima dell’intervallo, l’Imolese fa le prove del gol, ma Malagoli si supera e con una prodezza chiude su Raffini.

Al rientro, i padroni di casa si scuotono. Al 48’ Manes, da fuori area, centra il palo, sei minuti più tardi, invece, diventa lui l’assist-man per la rete che riapre la partita firmata dal rientrante Raffini (1-2). Poco dopo, Malagoli torna a metterci un’altra pezza, questa volta sul tentativo di Dall’Osso, nato dagli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Imolese all’assedio e Corticella arroccato dietro per difendere il vantaggio, che regge fino a 5’dalla fine, quando Manes ribatte in porta la respinta di Malagoli (2-2). Nel recupero, l’ultimo brivido: scambio al limite tra Raffini e Brandi, e Manes, servito all’altezza del dischetto, che non riesce a coordinarsi, concludendo sopra la traversa. Un punto a testa e tanto amaro in bocca per l’Imolese, che sale a quota 30, ma vede allontanarsi la zona playoff. Domenica prossima, trasferta in casa della terza della classe, i toscani del Tau Altopascio.

g.p.