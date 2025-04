Imolese travolge Zenith Prato 5-1 e blinda il sesto posto

IMOLESE 5 ZENITH PRATO 1

IMOLESE: Salgado (35’st Gasperini); Ballanti (1’st Cocchi), Dall’Osso, De Chiara, Brandi (25’st Manzoni), Vlahovic, Pierfederici, Manes (19’st Gasperoni), Garavini, Raffini (4’st Melloni). A disp. Nistor, Ale, Penida, Maltoni. All. D’Amore.

ZENITH PRATO: Brunelli; Perugi (3’st Messini), Cela (35’st Casini), Pupeschi, Toci (17’st Cecchi), Fiaschi, Saccenti, Nistri, Toccafondi (8’st Rosi), Cellai (25’st Mertiri), Falteri. A disp: Landini, Fiore, Longo, Moussaid. All. Settesoldi.

Arbitro: Graziano di Rossano.

Reti: 3’pt Brandi (I), 12’pt Raffini (I), 20’pt Garavini (I), 34’pt Saccenti (Z), 13’st Manes (I), 31’st Melloni (I).

Note: ammoniti Perugi (Z), Ballanti (I), Fiaschi (I), espulso Pupeschi al 39’st per gomitata a Melloni.

Cinque gol allo Zenith Prato per blindare il sesto posto. Così l’Imolese saluta il Galli e la sua gente nell’ultima in casa della stagione, con un pokerissimo che va a migliorare, e non di poco, la dodicesima posizione con cui i rossoblù avevano chiuso il campionato 23/24. Per i toscani, invece, un ko che sa di retrocessione in Eccellenza, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci sul ricorso presentato dalla società in seguito alla maxi-penalizzazione di 15 punti assegnatale per il tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini. Ad aprire le danze è Brandi, di testa su invito da corner di Vlahovic, quando i minuti sul cronometro sono appena tre. Il bis, arriva nove giri di lancette più tardi con Raffini, che fulmina Brunelli dal limite dell’area, sfruttando al meglio l’assist di Pierfederici. Al 20’, è 3-0: Brandi vede l’inserimento coi giri giusti di Garavini e lo serve, puntuale, per chiudere già virtualmente la partita. Che Saccenti prova a riaprire al 34’, ma resterà soltanto una timida illusione per lo Zenith che, in avvio di ripresa, subisce il poker da Manes, che si mette in proprio e dalla distanza fa 4-1. Il punto esclamativo lo mette Melloni. Le altre gare della 33°giornata: Piacenza-Tau Altopascio 2-0, Pistoiese-Corticella 5-0, Prato-Progresso 0-2, Ravenna-Lentigione 0-0, Sammaurese-Riccione 2-0, San Marino-Forlì 0-3, Sasso Marconi-Cittadella Vis Modena 0-2, Tuttocuoio-Fiorenzuola 0-0.

La classifica: Forlì 84, Ravenna 74, Lentigione 64, Pistoiese 61, Tau Altopascio 60, Imolese 50, Cittadella Vis Modena 46, Prato 42, Piacenza e Tuttocuoio 41, Progresso 38, Sasso Marconi 37, San Marino 35, Corticella 33, Sammaurese 30, Fiorenzuola 23, Zenith Prato e United Riccione 22.

Giovanni Poggi