Imolesi prudenti: "Nessuna paura, ma resta l’allerta"

di Claudia Eleonora Traversa

Nonostante i nuovi timori provenienti dalla Cina e la variante del Gryphon che sembra diffondersi negli Stati Uniti, tra gli imolesi non sembrano essersi finora creati particolari allarmismi.

"Al momento non mi preoccupo più di tanto – riferisce Gianluca Lelli – Sono altre le situazioni che mi stanno maggiormente a cuore. Da quando è caduto l’obbligo di indossare le mascherine, le ho tolte e non ho intenzione di indossarle nuovamente. Sono vaccinato con tre dosi ma non sarei favorevole a vaccinarmi una quarta volta".

Nessun cambiamento sostanziale sull’utilizzo della mascherina anche per Fabio De Francesco: "Io le abitudini non le ho certo cambiate – dice – Uso la mascherina solo nei luoghi in cui è consigliato indossarla, ma non mi preoccupo affatto di una situazione che stiamo gestendo ormai da tre anni. Ho preso tutte le precauzioni possibili, ho fatto la quarta dose ed anche il vaccino antinfluenzale. Ad oggi non farei la quinta, si vedrà l’anno prossimo".

Concorde sul cessato utilizzo della mascherina anche Gianfranco Gorini: "Sono vaccinato e da quando è caduto l’obbligo circa l’utilizzo dei sistemi di protezione individuali, ho smesso di indossarli. Avendo più di sessant’anni posso valutare con il mio medico un’eventuale quarta dose, ma non mi considero un soggetto a rischio. Sono preoccupato di ciò che si sta verificando in Cina, perché temo possano esserci ripercussioni anche per noi in Europa. Ho però fiducia nella comunità scientifica e sono favorevole ai controlli negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina".

Per nulla preoccupata riguardo al Covid e disponibile a un’eventuale quarta dose anche Mila Marangoni: "Ho un negozio e nel mese di dicembre, per motivi di sicurezza, ho preferito indossare la mascherina in quanto l’affluenza di clienti è stata maggiore. "Io la indosso sempre al supermercato e nei luoghi affollati per aiutare il sistema sanitario – continua la commerciante – Non mi preoccupa personalmente così tanto il discorso Covid, perché io ho fatto già tre dosi e sarei favorevole ad un’eventuale quarta. Io mi fido della scienza, poiché da essa ho sempre avuto un buon riscontro".

Anche secondo l’Ausl non deve creare allarmismi la situazione della Cina e le varianti che stanno contagiando tanti cittadini del Paese asiatico.

"La mascherina l’ho indossata in modo ligio a suo tempo, quando era obbligatoria per legge – racconta Giovanna Fortunati –. Successivamente ho cominciato a utilizzarla solo in contesti in cui c’era folla. Ho fatto quattro dosi di vaccino, più l’antinfluenzale, ma sarei un po’ restia a un’ulteriore quinta dose; sto ancora valutando il da farsi. Sicuramente sono favorevole a una maggiore intensificazione dei controlli sui voli provenienti dalla Cina".

Contrario all’utilizzo della mascherina e alla somministrazione di un’ulteriore dose di vaccino Massimo Minganti: "Sono sempre stato alquanto dubbioso e finché non ci sono leggi specifiche continuerò a non indossare la mascherina. Sono vaccinato con tre dosi, ma non intendo fare la quarta. Molte persone, nonostante non fossero vaccinate, hanno continuato a lavorare e chi era sottoposto a quarantena domiciliare non è stato controllato. Non credo che la situazione sia così grave come a volte viene descritta, io percepisco molto pressappochismo".