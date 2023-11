Impariamo la lingua dei bambini

I genitori insegnano moltissime cose ai loro bambini e la lingua è una di queste. Preoccupati che l’italiano sia troppo complicato, lo traducono in bambinese che è un vero e proprio idioma con le sue regole. Ad esempio “bumba” sta per acqua. Hanno intercettato un uomo al telefono che diceva che la bumba era rimasta in macchina e sono stati mobilitati i Servizi Segreti. Il papà si è ritrovato al cancello gli artificieri e i corpi speciali che sono intervenuti pensando di dover disinnescare un ordigno. Le parole “Bau bau” e “micio micio” sono diventate anche un tormentone di Striscia La Notizia che ha fatto divertire gli adulti. Siamo stati svezzati ascoltando le parole “pappa” per cibo, “nanna” per dormire, “brum brum” per macchina, “peppe” per le scarpe e la “bubba” o la “bua” quando il bimbo si fa male. Quando il bue sente che c’è la bua invece si emoziona e comincia a cercarla. Dovremmo ricordarci soprattutto che i bimbi conoscono la lingua della semplicità. Ridono quando vogliono ridere, piangono se sentono dei disagi, la fame o la sete. Abbiamo un bel convincerli che va tutto bene, loro reagiscono ai bisogni primari e vitali. In una società non sempre a misura d’uomo, noi abbiamo imparato a fingere e a essere complicati. Quando ci dicono che siamo semplici come i bambini ci fanno un complimento ma anche una critica. Abbiamo perso l’innocenza originale. Il bambino invece parla la lingua della sincerità, finché non soddisfa una necessità o un bisogno continua a piangere, non si dà un contegno. Gli regaliamo tanti giochi ma alla fine sappiamo che non c’è bisogno di grandi cose. C’è bisogno di esserci. Per esserci con i bambini dobbiamo esserci con noi stessi e questo non è sempre facile per noi adulti. Diceva Jim Morrison: “Bimbo mi chiedi cos’è la felicità, rimani bimbo e la vedrai.”

Davide Dalfiume