Impegnata nell’aiutare gli altri Luana Pedota castellana dell’anno

Una vita spesa aiutando gli altri. È Luana Pedota la Castellana dell’anno 2023. La proclamazione è avvenuta nel corso della 18 a edizione della serata "Castello in dvd", tenuta giovedì in piazza XX Settembre. Luana Pedota (al centro della foto) è la presidente dell’associazione Agire per Reagire, che quest’anno festeggia 30 anni di attività.

Aveva iniziato il suo percorso nell’associazione quando, da ventenne, ha incontrato la fondatrice Marisa Piol e da allora ha scelto di dedicarsi a questa attività, dando il suo importante contributo concreto, costante e riservato. Emozionatissima e accompagnata da tanti ragazzi e volontari di Agire per Reagire, Luana Pedota ha ricevuto dalle mani del sindaco Fausto Tinti la tradizionale formella in terracotta con i simboli della città, realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli.

Il sindaco ha poi voluto dare un riconoscimento speciale all’artista castellana Anna Boschi, per la sua produzione artistica internazionale, e per aver fondato con il marito Gianni Cermasi lo Studio d’Arte FC, dedicato al figlio Francesco, consegnandole una diversa formella, appositamente creata sempre da Buonfiglioli. Il pubblico ha apprezzato le proiezioni dei video che presentano realtà e avvenimenti che riguardano passato e presente della comunità castellana, editi dall’Associazione Terra Storia Memoria e girati e commentati da Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi.

Un altro momento molto partecipato è stata la premiazione di 10 imprese storiche castellane effettuata dal sindaco Fausto Tinti, dai componenti della Giunta, e dal presidente del Consiglio Comunale Tomas Cenni. Sono sette le imprese premiate per il loro ingresso quest’anno nel Registro delle Imprese storiche castellane, di cui quattro nella categoria Bronzo (da 25 a 49 anni): Gioielleria La Perla, Estetica Aries, Rosticceria da Barbara, Masiero Maria lavasecco, e tre nella categoria Argento (da 50 a 74 anni): Robby 51 manutenzione e montaggio infissi, Salumeria Bar Osteria La Civichella, Tinti Iva lavasecco. Altre tre imprese sono state promosse per il passaggio alla categoria d’età successiva: G. Tomba casalinghi che al 75° anno di attività passa nella categoria Oro, il ristorante Terantiga che ha compiuto 50 anni e arriva all’Argento, e L’Umanitaria pompe funebri, che ha raggiunto i 100 anni e conquista la categoria Diamante.

