"Impegnati per aumentare la sicurezza"

"Il nostro impegno insieme agli enti locali per aumentare la sicurezza dei cittadini non si ferma. Un lavoro che affianca quello quotidiano di istituzioni, magistratura, forze dell’ordine e le polizie locali, con l’obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo della qualità di vita delle persone all’interno delle loro comunità". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a proposito della presentazione degli ‘Accordi di sicurezza territoriali’ siglati con gli enti locali (a Imola c’è il progetto ‘Per una buona movida’ annunciato nelle scorse settimane) nati con l’obiettivo di migliorare la vivibilità delle città emiliano-romagnole.

"Con questi accordi – conclude Bonaccini – ci muoviamo in due direzioni precise: controllo e vigilanza del territorio da una parte e prevenzione dall’altra. Siamo convinti che investire anche su azioni concrete capaci di intervenire sulla relazione, attraverso l’ascolto e la mediazione, possa incidere in modo positivo sul tessuto sociale".

Il progetto ‘Per una buona movida’ si concentra nel centro storico e nel quartiere Pedagna. In particolare, viene consolidata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Bologna, della figura degli street tutor "in un’azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi – ricordano dalla Regione – nelle aree adiacenti ai pubblici esercizi individuati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici"

Il progetto prevede inoltre, attraverso il rafforzamento della collaborazione con l’Ausl, interventi negli istituti scolastici di secondo grado, volti a sensibilizzare i giovani rispetto ai rischi legati all’uso e abuso di alcol e droghe. Il costo totale del progetto è di 50mila euro e la Regione assicura un contributo di 40mila euro.