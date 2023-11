"Impegno costante e condiviso"

Anche i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Imola si sono mobilitati per il 25 novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "La scuola è certamente chiamata a fare la sua parte, e la fa in un lavoro quotidiano e silenzioso costellato dall’assunzione di responsabilità di migliaia di docenti, educatori e lavoratori della conoscenza, con attività e iniziative sempre più ricche ed articolate – scrivono in una lettera aperta Teresa Cuciniello, Adele D’Angelo, Maria Di Guardo, Manuela Muscherà, Rossana Neri e Gabriele Petrone – . Tuttavia, avvertiamo l’esigenza di un impegno dedicato, costante e condiviso, che vada oltre l’ordinarietà della vita scolastica e, al tempo stesso, superi la mera logica dell’emergenza. Dobbiamo fare di più e lo faremo". Già nelle scorse settimane gli istituti comprensivi hanno programmato una serie di iniziative in rete.