Impegno per la parità di genere

"Rilanciare il territorio anche attraverso gli investimenti, pari a 71 milioni nel triennio, valorizzando tutti i fondi che arriveranno attraverso il Pnrr". È l’impegno condiviso ieri da Giunta e sindacati nell’ambito dell’approvazione del verbale di accordo sul bilancio di previsione 2024 del Comune.

Sul versante delle azioni per il lavoro, invece, quattro le principali previste. Tra queste si segnala che, nell’ambito degli accordi territoriali sottoscritti sulla buona occupazione, le parti confermano "l’interesse a intraprendere le azioni che promuovano la sicurezza sul lavoro, a partire dal tavolo di verifica annuale con tutte le parti firmatarie". Per quanto riguarda poi il tema delle pari opportunità, "viene data grande importanza alla necessità di mettere in campo azioni rispetto al lavoro femminile", riferiscono il sindaco Marco Panieri e Cgil - Cisl - Uil territoriali, Spi Cgil – Fnp Cisl – Uilp Uil. "Inoltre – proseguono il primo cittadino e i sindacati – riteniamo indispensabile proseguire con gli interventi a contrasto della violenza di genere e con particolare attenzione a quella verso le donne attraverso i progetti avviati nel 2021 e proseguiti nel 2022 e 2023 per l’individuazione di percorsi efficaci verso nuovi sbocchi occupazionali, incentivando l’imprenditoria femminile".