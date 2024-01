Impianti sportivi, operai in azione

Nuovi lavori in vista alla palestra Fratelli Ruscello di via Volta, nel quartiere Marconi. A completamento dei lavori di adeguamento normativo, finalizzati all’ottenimento del certificato prevenzione incendi, è infatti necessario dotare la struttura (30 metri per 19, con tribuna da 450 posti e campo da basket all’esterno) di impianto audio e di videosorveglianza. Il Comune, tramite Area Blu, investirà dunque 14mila euro più Iva affidandosi alla ditta imolese Vm Audio Equipe. Nelle scorse settimane, sempre per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi della palestra Ruscello, la giunta ha approvato il progetto esecutivo da 55mila euro relativo ai lavori di adeguamento infissi e uscite di sicurezza della struttura di via Volta. Sempre per quanto riguarda gli impianti sportivi, il Comune ha da poco dato il via libera al piano per la sostituzione delle luci della palestra Cavina, via Boccaccio, per il quale serviranno complessivamente 50mila euro.

Infine, vale la pena di ricordare anche gli ormai imminenti di lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra Paolini. Per portarli a termine, Area Blu ha da tempo messo in preventivo l’acquisto di due monoblocchi prefabbricati che verranno utilizzati, in via provvisoria, come base d’appoggio per gli utenti della struttura.