Impianti sportivi, più luci che ombre

Ascoltando chi li frequenta e osserva, gli impianti sportivi di Imola sembrerebbero funzionare per la maggior parte. Resta comunque lo spazio per qualche miglioramento. Il primo punto a favore è la varietà di strutture che, insieme, permette – secondo gli intervistati – la pratica di tantissimi sport.

Oltre ai tradizionali campi da calcio, piscine e palestre, la città offre numerose piste polivalenti. Nell’ultimo periodo sarebbero diventati molto popolari il Circolo Tennis Cacciari e lo Skate park del Centro Sociale La Stalla. Tra i centri sociali più amati anche quello di Zolino e La Tozzona. Quest’ultimo spiccherebbe per i campi ben mantenuti, spogliatoi puliti e spaziosi, docce funzionanti e parcheggi capienti.

Altro bonus sarebbero i continui rinnovamenti e introduzioni, come il campo da padel, sport che sta spopolando negli ultimi anni. Non tutti gli impianti sportivi imolesi possono però vantare la stessa modernità. Secondo gli intervistati, tra le strutture da migliorare ci sarebbe il PalaRuggi, sia per quanto riguarda l’estetica che la funzionalità. Particolare attenzione sarebbe da devolvere agli spazi per i più piccoli. Altri impianti sarebbero a volte troppo affollati, come l’Ortignola.

Interviste a cura di Aleksandra Arandelovic