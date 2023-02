Impianto di videosorveglianza senza autorizzazione, barista multato dai carabinieri

Maxi blitz fra Bologna e l’Imolese dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro.

Sono state controllate attività di ristorazione ed esercizi commerciali di Medicina, Baricella e Molinella, oltre che nel centro di Bologna.

In particolare, a Medicina, i carabinieri hanno riscontrato violazioni in merito al mancato rispetto della normativa in materia di lavoro presso un bar-ristorante situato nei pressi del centro, dove i militari hanno notato che l’installazione dell’impianto di videosorveglianza era in violazione delle legge, poiché, anche in questo caso, è stata accertata la mancanza di autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna.

A Baricella e Molinella, invece, sono stati trovati lavoratori in nero, cioè senza contratto, in bar, ristoranti e negozi, spesso gestiti da imprenditori stranieri.

Sono state, dunque, elevate sanzioni per un totale di oltre 20mila euro.

Infine a Bologna sono controllate cinque attività commerciali nel centro, fra cui tre negozi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, gestiti da imprenditori di nazionalità straniera. Anche in questi casi sono stati trovati dai carabinieri lavoratori in nero o irregolari ed elevate sanzioni per un totale di 40mila euro.