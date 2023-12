Impiegavano dipendenti in nero, multate tre attività commerciali

Imola, 28 dicembre 2023 - Otto lavoratori in nero, tra cui figura anche un minorenne, sono stati scoperti dai militari del Comando provinciale di Bologna della Guardia di finanzia a seguito di tre controlli effettuati in altrettanti esercizi commerciali.

Gli otto lavoratori, di cui sei italiani, un pakistano e un venezuelano, tra cui anche un minorenne, lavoravano senza che i datori di lavori avessero adempiuto alla preventiva comunicazione obbligatoria per l'inizio del rapporto di lavoro. Le mansioni a cui erano adibiti rientravano nelle classiche figure professionali attinenti al mondo della ristorazione come quella del cameriere e del lavapiatti.

Successivi approfondimenti dei militari della Compagnia di Imola hanno fatto emergere che tre dei lavoratori individuati erano percettori anche dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI), avviando, di conseguenza, il meccanismo per l'interruzione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite. Inoltre, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati, è stato possibile appurare che gli stessi venivano retribuiti con strumenti di pagamento non tracciabili, proprio per evitare che emergesse la loro posizione di irregolarità.

Pertanto, per tutti e tre gli esercizi commerciali, è stata proposta all'Ispettorato del lavoro la sospensione dell'attività per l'impiego di personale in nero superiore al 10% del totale dei lavoratori subordinati presenti. Inoltre le attività hanno ricevuto delle sanzioni amministrative che vanno dai 24mila ai 78mila euro, oltre che ricevere le relative diffide per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro.