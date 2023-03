Imu e Tari arretrate, a Imola mancano 2,7 milioni

Imu e Tari arretrate Mancano 2,7 milioni

Imola, 2 marzo 2023 – Quasi 1.300 atti emessi nel 2022 per partite arretrate di Imu e Tari, per un totale superiore agli 1,6 milioni, dei quali oltre 900mila euro già incassati. E altri 1.300 atti, relativi all’anno precedente, per un totale che si aggira sul milione di euro, entrato solo per metà nelle casse del Comune.

È il quadro dell’evasione tributaria in città, che dal 2018 a oggi vale 2,7 milioni. Il dato rappresenta appunto la somma algebrica tra l’importo degli accertamenti emessi dal Municipio (sette milioni nell’ultimo lustro) e gli importi incassati (4,3 milioni)a seguito della notifica degli atti in questione.

A chiedere all’ente di piazza Matteotti di mettere in fila i dati è stato il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. "Le risorse non riscosse nel corso degli anni hanno comportato, come previsto dalle norme contabili, un corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", hanno ricordato dal Comune nella risposta all’esponente del Carroccio. E dunque "le risorse effettivamente utilizzabili nel bilancio in termini di spesa sono da considerare al netto di tali accantonamenti", hanno aggiunto dal Municipio.

Agli occhi di Carapia, fa poca differenza. "Sono esterrefatto e basito osservando questi dati – riferisce il consigliere comunale di opposizione –. Ci sono tributi stagionati anche da 10 anni. Altro che amministrazione efficiente ed efficace…". Detto questo, il leghista riconosce di aver notato "sensibili miglioramenti" nel 2021, quando il Comune ha intrapreso "sparute iniziative per l’incasso della Tari del 20141516. Hanno portato a casa più o meno solo il 50% , figuriamoci quindi per il resto...".

Inoltre, sempre secondo Carapia, sarebbe interessante capire "se i tempi per il recupero della procedura siano uguali per tutti" o se invece esistano "cittadini di serie A e di serie Z". Quello che poi "fa sorridere", a detta dell’esponente della Lega, è che "da qualche settimana chi governa Imola ci parlava di equità che dovrebbe essere una ‘seria’ funzione assicurativa delle istituzioni pubbliche".

Il riferimento è alla decisione del Comune di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro dal 2000 al 2015 previsto dalla Manovra.

"Con questi dati e risultati si dovrebbero come minimo vergognare – avverte Carapia rivolto all’ente di piazza Matteotti –. Bisogna essere umili e stare gobbi, con questi mancati incassi perpetrati negli anni. E invece continuano a pontificare. Chi governa Imola fa finta di non vedere, nascondendosi dietro al concetto di equità e dicendo addirittura sono bravi nel recuperare somme eluse ed evase. Ma come sempre la verità è un’altra...".