Imu e Tari, arrivano 1,6 milioni "Useremo le risorse per i cittadini"

di Enrico Agnessi

C’è un tesoretto da 1,6 milioni, frutto dell’attività di recupero dell’evasione di Imu e Tari portata avanti nei mesi scorsi, nelle casse del Comune. L’ente di piazza Matteotti ha infatti messo nero su bianco una maxi-entrata, prevista solo in parte, legata ad atti di accertamenti esecutivi da violazione emessi nel 2022 per Imposta municipale unica (immobili) e Tassa sui rifiuti.

Nel dettaglio, dall’evasione tributaria Imu entrano nelle casse del Municipio 1,5 milioni, di cui 1,2 milioni da recupero del tributo e quasi 300mila euro da sanzioni. Sul fronte della Tari, il gettito è invece di 121.981 euro di cui 109.275 da recupero evasione e il resto dalle sanzioni.

Si tratta, nel complesso, di oltre 400mila euro in più di quanto ipotizzato in sede di bilancio di previsione 2022. Soldi che, soprattutto di questi tempi, fanno decisamente comodo al Comune. Anche se tecnicamente l’accertamento di entrata è riferito al bilancio dello scorso anno, e quindi fa riferimento a importi sui quali il Municipio faceva in buona parte già affidamento, si tratta infatti pur sempre di risorse importanti per portare avanti gli investimenti e offrire i servizi ai cittadini.

"La logica è sempre quella di recuperare risorse dall’evasione in un’ottica di equità e giustizia nei confronti di chi paga con regolarità – è la linea del vicesindaco Fabrizio Castellari, assessore con delega al Bilancio –. L’obiettivo è chiaro. In questo caso, poi, parliamo di una cifra importante, che aumenta rispetto agli anni del Covid e ci riporta ai numeri pre-pandemia. Sono risorse che, come ogni anno, impieghiamo per acquistare beni e fornire servizi, portare avanti le opere di manutenzione e realizzare gli investimenti".

Insomma, una buona notizia per il Comune che, seppure in un territorio ad alta fedeltà fiscale come quello imolese, da tempo insiste sulla lotta all’evasione fiscale potenziando l’attività di recupero portata avanti dal Circondario. E anche una piccola rivincita per la Giunta, duramente contestata nei giorni scorsi dall’opposizione, in particolare dal centrodestra, per gli oltre 660mila euro di crediti che Area Blu non riesce a riscuotere sul fronte dei canoni di locazione.

La determina attraverso la quale il Comune accerta la maxi-entrata dal recupero dell’evasione rappresenta però per il vicesindaco Castellari anche l’occasione per fare un ragionamento più complessivo sui tributi locali: "Mi fa piacere che tanti cittadini si ravvedano e portino a termine il pagamento – conclude il titolare al Bilancio nella Giunta del sindaco Marco Panieri –. La fiscalità fa parte della nostra democrazia, come ha ricordato il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. E del rispetto dei pagamenti dei tributi beneficia l’intera collettività".