In 150 alla sfilata del ’Pride’ Corteo in centro fra balli e polemiche

Arrivato alla sua sesta edizione, il Pride ‘Rivolta gaya’ organizzato anche quest’anno dalla comunità Lgbtqia+ è ormai un classico dell’estate imolese. Cartelli colorati, bandiere arcobaleno e palloncini hanno animato anche ieri pomeriggio il corteo, tra musica e drag queen, partito dalla stazione ferroviaria e arrivato nel prato della Rocca sforzesca.

Oltre un centinaio, in linea con gli anni scorsi, le presenze. Un corteo fatto di giovani e giovanissimi, che (come da tradizione) mettono nel mirino il Vaticano e i politici di centrodestra: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ("Non ci mancherà", recita un manifesto). Una "rivolta favolosa", per dirla con un altro cartello presente alla manifestazione, per chiedere "rispetto e inclusione".

In rappresentanza del Comune, c’è l’assessore alle Politiche di genere e Pari opportunità, Elisa Spada, che già nel 2022 aveva risposto ‘presente’ alla chiamata della comunità Lgbtqia+. Il corteo arriva in centro storico, ma facendo un giro più largo rispetto agli anni scorsi. Dopo aver percorso un tratto via Appia, anziché tagliare dritto verso l’Orologio, svolta a sinistra lungo via Cavour per poi rientrare sulla via Emilia passando su viale De Amicis. Un percorso che, rispetto al passato, sfrutta strade maggiormente trafficate. Ma che fatica ad avere ripercussioni serie su una viabilità alleggerita dalle tante partenze del fine settimana estivo.

Il ‘giro largo’ di questa edizione, con il corteo che si lascia alla sua sinistra piazza Matteotti e poi imbocca via Mazzini prima dell’ultima svolta a destra in direzione Rocca sforzesca, evita anche il passaggio degli attivisti davanti alla cattedrale di San Cassiano. Una circostanza, quest’ultima, che in passato aveva fatto discutere.

"Negli ultimi mesi le famiglie omogenitoriali stanno ricevendo gravissimi attacchi da rappresentanti delle istituzioni – protestano gli organizzatori del Pride –. Il Governo Meloni sta facendo pressione su quei pochi sindaci responsabili affinché neghino i riconoscimenti e le trascrizioni dei nostri bambini e per annullare quelle già effettuate. Non avere o perdere la registrazione o la trascrizione degli atti di nascita significa cancellare uno dei due genitori e negare l’esistenza delle nostre famiglie. Quello che ci chiediamo è: oggi tentano di negare il diritto di vedere riconosciuti i nostri figli e domani? Su quali altre nostre conquiste e diritti civili e sociali tenteranno di farci arretrare? Scendiamo oggi in piazza insieme, perché l’attacco alle famiglie arcobaleno è un attacco a tutti".