In 30mila al Carnevale dei Fantaveicoli

Una grande giornata di festa per Imola con il Carnevale dei Fantaveicoli. Un successo pieno per la Grande sfilata, che è ritornata dopo un’assenza di due edizioni, causa la pandemia. Dalla pista dell’autodromo, con la partenza data dal sindaco Marco Panieri e da Elisa Minganti, race control dell’Enzo e Dino Ferrari, lungo tutto il percorso fino a piazza Matteotti, sono state migliaia e migliaia le persone assiepate per vedere i 25 protagonisti della Grande Sfilata, fra Fantaveicoli in concorso e gruppi ospiti. "Dopo gli anni del Covid è emozionante tornare a svolgere i nostri eventi tradizionali e quest’anno siamo tornati ai numeri delle precedenti edizioni del Carnevale, sfiorando le 30 mila presenze", sottolinea Panieri. Erano tre le categorie in concorso: Fantaveicoli, Fantaveicoli Scuole e Gruppi Mascherati. Primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato il gruppo ’Amici dell’Allegria’, di Faenza con ’Giriamo con le favole’; secondo Agide Cervi (Casa del Clown) di Povilgio (Reggio Emilia), con ’Lavoriamo per salvare i pianeti’; terzo Fabio Baron, di Borso del Grappa (Treviso) con ’La pazzurda squadra spaziale’. Nella categoria Fantaveicoli Scuole si è classificato come primo l’Istituto Comprensivo IC5 scuola primaria Sante Zennaro con ’I nuovi Pirati, noi cambiamo rotta’; secondo classificato l’Istituto Comprensivo IC4 scuola primaria Pelloni Tabanelli con ’Carichiamoci di Green..ta’; terzo l’Istituto Comprensivo IC1 scuola secondaria di primo grado Sesto Imolese e scuola infanzia San Prospero con “Salviamo le api” (€ 150 buono offerto da Coop Alleanza 3.0). Terza categoria in concorso quella dei Gruppi Mascherati, nella quale ha vinto il primo premio L’Oasi di Santa Teresa con ’Gli eroi del mare’; secondo Comitato genitori scuola Marconi con ’Più sani, più belli’; terzo classificato ’Insieme per un futuro migliore’ con ’Insieme per una transizione ecologica’.

La giuria, infine, ha deciso di attribuire due premi speciali: uno a Vittorio Salvatori, di Imola, con ’Le cirque pallet’, l’altro all’Istituto comprensivo IC7 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado con ’Energia… per crescere’.