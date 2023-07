In Abruzzo nel nome della libertà

La Buonumore Walking Polisportiva Gito ha guidato i propri passi in terra d’Abruzzo "per ritrovare il senso di amicizia, di valori e di memoria con la Brigata Maiella, alla quale tutti noi dobbiamo riconoscenza per la libertà ottenuta dal nazi-fascismo nel 1945". Da alcuni anni è stato infatti istituito a Castel San Pietro il ’Percorso Brigata Maiella’ con la collaborazione del Comune e Anpi di Castel San Pietro e del Cai di Guardiagrele (Chieti). Gli amici abruzzesi avevano già fatto tappa a Castel San Pietro per partecipare alle escursioni “Sulle tracce della Brigata Maiella”, facendo anche dono di una targa in ottone sbalzata e cesellata con i loghi Cai, Brigata Maiella e quello di Castel San Pietro per ricordare l’evento.

Buonumore Walking ha consegnato al Cai di Guardiagrele una formella in terracotta con i simboli di Castel San Pietro, creata dallo scultore castellano Gianni Buonfiglioli, con una lettera di accompagnamento del sindaco Fausto Tinti. "E’ molto bello conservare un’amicizia che nessuna distanza potrà distruggere", sottolinenano gli organizzatori.