In arrivo a Casale una ventata di folclore

Al via oggi la XXXII edizione del Festival internazionale del folclore di Imola, una manifestazione ideata, organizzata e gestita dal gruppo dei Canterini e Danzerini Romagnoli Turibizio Baruzzi. Si parte questa sera alle 21 in piazza Cavalli a Casalfiumanese, per poi andare avanti domani alle 10 con la sfilata in centro storico a Imola. Domenica alle 21 altro appuntamento alla Rocca (spettacolo riservato allo sponsor Banca di Imola), al quale seguirà l’esibizione di lunedì alle 21 in piazza Matteotti a Massa Lombarda. Ultimo atto del Festival martedì alle 21 in piazza Mazzanti (Riolo Terme).