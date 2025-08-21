In arrivo il Repair Café. Abiti, biciclette e mobili: nuova vita a Ca’ Vaina

Un piccolo edificio, ma dal grande valore simbolico. Nascerà all’interno del centro giovanile Ca’ Vaina, al civico 50/B di viale Saffi, il Repair Café. Si tratta di un fabbricato monopiano in legno destinato ad attività ricreative e culturali, pensato per diventare un punto di riferimento cittadino nella promozione della riparazione e del riuso di abbigliamento, biciclette, mobili e piccoli oggetti domestici.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta e finanziato con 50mila euro da Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), prevede la costruzione di un locale unico di 22,75 mq (6,5 m × 3,5 m), privo di barriere architettoniche e dotato di due porte di accesso larghe 190 cm. La struttura portante sarà realizzata in legno lamellare GL24h, con controventamenti in acciaio a X, fondazioni in cemento armato, tamponamenti in policarbonato alveolare traslucido e copertura in lamiera coibentata.

L’appalto prevede quasi 20mila euro di lavori soggetti a ribasso e 383,40 euro di oneri per la sicurezza. La durata complessiva dell’iter è stimata in 8-10 mesi: 60-90 giorni per le autorizzazioni, 45 giorni per la gara, 90 giorni di lavori e 30 di collaudi.

Nelle intenzioni della Giunta, il Repair Café sarà uno spazio attrezzato con strumenti per riparazioni, ma anche un laboratorio sociale in cui condividere competenze e promuovere un nuovo modello culturale. "Il Repair Cafè, azione scelta attraverso il bando Atersir, ha come obiettivo quello di promuovere la riduzione della produzione di rifiuti attraverso il riuso, insegnando a riparare gli oggetti e allungandone la vita – commenta Elisa Spada, vicesindaca e assessora con delega all’Ambiente –. Gli ambiti individuati sono tre: la riparazione delle biciclette, dei piccoli oggetti in legno (falegnameria) e il cucito (vestiti)".

Il progetto prevede la realizzazione di un padiglione in legno, da collocare come detto nel giardino sul retro di Ca’ Vaina, che sarà animato da una serie di workshop di apprendimento tenuti da artigiani competenti nelle tre materie. A loro spetterà il compito di utilizzare e far utilizzare gli strumenti messi a disposizione nello spazio.

Per dirla sempre con la vicesindaca Spada, l’obiettivo è quello di "creare un luogo in cui le persone possano recarsi, trovare gli strumenti e, una volta formate, utilizzarli in autonomia. Questa ‘casa della riparazione’ – prosegue la vicesindaca – è un progetto del Comune, realizzato con la collaborazione di Last Minute Market, che ringraziamo, e che si pone come traguardo l’apertura all’inizio dell’autunno. L’arte della riparazione è un’azione strategica nella riduzione dei rifiuti, poter imparare da artigiani a farlo e avere a disposizione strumenti condivisi mette tutte e tutti nella condizione di poterlo fare".

Significativa anche la scelta di collocare questa esperienza all’interno di Ca’ Vaina. "Vuole essere un richiamo in un contesto in cui i giovani mostrano grande attenzione e consapevolezza su questi temi: offrire loro un’attività di questo tipo rappresenta quindi un incontro concreto, utile e virtuoso con le loro sensibilità – conclude Spada – . Un ringraziamento va all’Ufficio Ambiente del Comune, ai tecnici comunali che si stanno impegnando in questa realizzazione, ad Atersir, a Last Minute Market e ovviamente al centro giovanile Ca’ Vaina, che ha accolto con entusiasmo questa opportunità".