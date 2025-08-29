"In arrivo prato e alberi". La terra del Lungofiume nel quartiere Campanella

Un intervento partito senza essere stato annunciato. E che, anche per questo motivo, ha messo in fibrillazione i residenti; oltre a far storcere il naso all’opposizione. Al via i lavori di riempimento dell’area verde Teresa Gullace, nel quartiere Campanella, con la terra in arrivo dalle operazioni di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico del parco Lungofiume.

L’intervento, contestato in primis da Ezio Roi (consigliere comunale del M5s e presidente dell’associazione civica ‘Uniti possiamo’), è progettato per riutilizzare circa 10mila metri cubi di terreno vegetale di scavo. E "si pone l’obiettivo di portare l’area verde alla quota dei percorsi pedonali che la contornano e dare un parco ancora più accessibile e fruibile", hanno assicurato ieri dal Municipio.

Sempre secondo quanto ricostruito dall’ente di piazza Matteotti, una volta terminate le operazioni di sistemazione della terra, la stessa "sarà rullata così da ottenere un piano continuo e seminata a prato". Sul lato verso via della Resistenza, importante asse viario che presenta traffico intenso, con la stessa terra "sarà realizzato un terrapieno lineare di altezza media 1,5 metri, per attenuare la percezione delle auto, e sarà piantato un filare alberato così da dare ombra al percorso pedonale lungo la via della Resistenza". Saranno inoltre messe a dimora alberature a formare un "filtro verde verso le case e altre più interne all’area verde – è sempre il piano del Comune – per dare ombra a chi la frequenterà".

Ma non è finita. Da piazza Matteotti assicurano infatti che è in corso una "progettazione dedicata delle sistemazioni a verde" con "l’obiettivo di mettere a dimora le nuove alberature entro febbraio, sfruttando così la stagione più idonea per questa operazione". Nell’ambito di questa sistemazione, il Comune fa sapere sarà rimosso il filare di cachi che si trova nella parte centrale dell’area in quanto "è collocato nella parte più bassa e quindi non compatibile con la nuova quota del terreno". La recinzione di cantiere sarà mantenuta anche dopo la semina in modo che l’erba abbia modo di crescere prima di consentire l’accesso alle persone.

Nel complesso, dal Lungofiume saranno scavati circa 190mila metri cubi di terreno nell’area golenale per poter dare più spazio al Santerno in caso di piena.

"Si tratta di un intervento complesso affidato a un team di progettisti multidisciplinare – ha spiegato nei giorni scorsi la vicesindaca Elisa Spada, assessora con delega all’Ambiente, a proposito dei lavori in corso sul Lungofiume – composto da geologi ingegneri idraulici, ingegneri civili, architetti con l’obiettivo di dare una risposta concreta ed efficace al tema della sicurezza idraulica, tenendo però conto della delicatezza di questo ecosistema e dell’importanza che il parco del lungo fiume ha per la nostra comunità. Chiaramente – ha proseguito Spada parlando sempre dell’intervento in corso sul Santerno – i progettisti hanno creato un modello idraulico più ampio dell’area di intervento che tiene conto dei fenomeni alluvionali che il nostro territorio ha subito e sulla base di questo ha sviluppato un progetto che prevede scavi nell’area golenale nel tratto di fiume compreso tra il ponte di via Dante e l’area degli orti, che non sarà toccata dall’intervento".

Tra fine settembre e inizio ottobre il Comune ha annunciato una presentazione pubblica del progetto relativo al Lungofiume.