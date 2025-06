In auto gioielli e contanti: fermato. Oltre 10mila euro di beni sottratti con la truffa del finto incidente

Con la solita scusa del famigliare nei guai per aver causato un incidente, era riuscito a farsi consegnare da una anziana residente in città 11mila euro e un borsa di gioielli. Ma la fuga col bottino del truffatore si è conclusa all’uscita 5 della tangenziale felsinea, dove una pattuglia della sottosezione Bologna Sud della Polstrada ha fermato l’uomo per un controllo.

E, scoperto il ‘bottino’, lo ha denunciato per ricettazione e false attestazioni sull’identità. Il trentanovenne residente nel casertano è stato trovato infatti dagli agenti in possesso di anelli, collane, bracciali, spille in oro e denaro contante, asportati poche ore prima con la tecnica del ‘falso incidente’ a una signora imolese di 76 anni.

Il trentanovenne è stato individuato durante la regolare attività di vigilanza stradale della Polstrada. L’uomo, privo di documenti, ha esibito agli agenti un contratto di noleggio per l’auto intestato ad un’altra persona, senza fornire spiegazioni plausibili sul possesso del veicolo, manifestando sempre più nervosismo e agitazione. Nell’approfondire i controlli, gli agenti hanno verificato che le generalità dichiarate appartenevano non a lui, ma al fratello.

Inoltre, nell’ispezionare l’abitacolo i poliziotti hanno trovato sul sedile anteriore una borsa contente monili in oro: bracciali, anelli e collane e una somma in contanti pari a 10.900 euro. La professionalità dei poliziotti ha permesso di identificare in breve tempo anche la proprietaria dei beni, rimasta vittima poco prima della truffa, a cui saranno presto restituiti tutti i beni.

Non l’unica persona colpita da questo tipo di raggiro sotto l’Orologio. Proprio qualche settimana fa, su queste pagine, avevamo raccontato di una 86enne residente in Pedagna ingannata alla stessa maniera.

Gettata nel caos dalla telefonata di un finto avvocato ("sua figlia ha investito una persona, rischia il carcere"), la pensionata aveva ricevuto poco dopo la visita di un malvivente, che si era fatto consegnare ori e denari per pagare una fantomatica cauzione. Una truffa ben studiata e capace di far leva sugli effetti e le paure delle persone, sopratutto quelle più anziane per poi depredarle anche solo dei pochi ricordi di una vita rimasti.

