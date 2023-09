In biblioteca la presentazione di ‘Come d’aria’

Questa sera alle 20.30 in biblioteca comunale a Imola, Loretta Santini (foto), cofondatrice e direttrice editoriale della casa editrice Elliot, presenterà il libro vincitore del Premio Strega 2023, Come d’aria, di Ada D’Adamo (Elliot, 2023), dialogando con lo scrittore Antonio Castronuovo. Il libro sta avendo uno straordinario successo editoriale, con oltre 120mila copie vendute, a prova del fatto che ha colpito al cuore critica e pubblico. Il romanzo, rifiutato da molte case editrici, trova in Elliot lo spazio giusto e la giusta collocazione, fino a raggiungere gli onori del Premio Strega, onori che purtroppo l’autrice non ha vissuto in prima persona, in quanto è scomparsa prematuramente.