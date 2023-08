In biblioteca l’analisi di The Wall

Martedì 29 alle 20.30 alla Biblioteca comunale di Imola (via Emilia 80) verrà presentato ‘Together we stand, divided we fall’, libro di Nicola Randone (Arcana, 2023). The Wall dei Pink Floyd non è solo un film, né tantomeno semplice musica pop. I fan conoscono bene il gusto di Roger Waters (foto) per le tematiche di tipo esistenziale, ma per molti questa opera è rimasta sempre un mistero complesso da approfondire. L’autore prova a dare una risposta alle tante domande, servendosi del film che fu realizzato qualche anno dopo l’album musicale, in un lavoro di analisi durato più di dieci anni. L’autore dialoga con Edoardo Mensitieri, presidente dell’associazione culturale Seventy Mood di Pesaro.