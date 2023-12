In biblioteca torna l’iniziativa ‘Nati per leggere’

Doppio appuntamento per i più piccini alla Biblioteca di Castel San Pietro Terme in programma mercoledì 27. I lettori volontari del progetto ‘Nati per Leggere’ accoglieranno bambini e genitori per l’ultimo

incontro del 2023. Come di consueto, sono previsti orari distinti per le due fasce d’età. Alle ore 16-16,45 si terranno le letture per i più piccoli, vale a dire i bebè dai 6 mesi ai 24 mesi. Dalle ore 17 alle 17,45 ci saranno invece le letture per i più grandi, bambini dai 2 ai 6 anni. I posti per l’iniziativa di mercoledì sono limitati. È quindi vivamente consigliata la prenotazione al numero telefonico 051 940064

oppure all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@cspietro.it. Informazioni sulle attività delle biblioteche o sugli appuntamenti in progamma sono disponibili sulla pagina Facebook delle biblioteche comunaliwww.facebook.com/bibliotecadicastelsanpietroterme.