In bilioteca l’iniziativa ’TèxTe... e tempo per noi’ per conoscersi

Fontanelice si conferma territorio ad alta sensibilità per quanto riguarda le questioni di genere e di socializzazione. Il prossimo 19 ottobre, dalle 17 alle 19 alla biblioteca comunale ‘La Fonte’ di via Mengoni, è in programma l’iniziativa ‘TèXTe…e tempo per noi’ curata dall’associazione PerLeDonne con il patrocinio del municipio locale. L’obiettivo è favorire nuovi rapporti tra la cittadinanza, attraverso un momento di conoscenza, confronto e condivisione, e rafforzare le azioni degli sportelli antiviolenza per l’incremento del livello di tutela nella zona. L’occasione migliore per sviluppare riflessioni, davanti a una tazza di tè, sul delicato tema. Ma l’associazione PerLeDonne alimenta con costanza il proprio presidio tutti i mercoledì, dalle 10.30 alle 12, alla sede a Casa della Salute della Vallata in via dell’VIII Centenario, 4 a Borgo Tossignano (vallata@perledonneimola.it – 331 2748696).