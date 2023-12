In calendario quattro incontri pubblici per presentare bilancio e investimenti

Quattro incontri pubblici per presentare il bilancio finanziario e il piano degli investimenti di previsione per il triennio 2024-2026. L’amministrazione comunale di Casalfiumanese guidata dalla sindaca Beatrice Poli prosegue lungo la strada della rendicontazione ai cittadini e fissa in calendario quattro appuntamenti sul tema. Si parte il 9 dicembre, alle ore 9.30, dalla sala civica di San Martino in Pedriolo per poi replicare il giorno dopo, alle 9, nella sala del consiglio del municipio del capoluogo. Il 17, alla stessa ora, tappa alla sala civica di Sassoleone prima di concludere l’itinerario nella sala parrocchiale della Valsellustra alle ore 10 del prossimo 23 dicembre.