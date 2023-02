In fuga da Fiume, Istria e Dalmazia Il Giorno del ricordo nella Rocca

Tenere viva la conoscenza per non dimenticare i tragici accadimenti che riguardarono gli italiani e le tante vittime delle foibe. Ma anche l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Così il municipio di Dozza ha programmato una serie di iniziative con due appuntamenti principali in programma il 17 febbraio. Spazio alla mostra fotografica in Rocca sul Giorno del Ricordo dal titolo ‘Fiume, Istria e Dalmazia. Storia, cultura e civiltà’ con ingresso libero nella sua finestra inaugurale alle 12. Un’esposizione, curata dal comitato di Bologna dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che impreziosirà le sale dell’antica fortezza fino al 4 marzo con accesso secondo i canonici orari di apertura del castello e regolare biglietto di visita. Un percorso gratuito per i residenti e per i tesserati dell’Anvgd Bologna. Da non perdere, poi, l’incontro nella sala mensa ‘piccola’ delle scuole Pulicari di Toscanella intitolato ‘Storia e testimonianza delle vicende dell’Adriatico orientale e dell’esodo’. L’evento, pianificato dalle 10 alle 11.30 e che comprenderà pure la conferenza del vicepresidente Marino Segnan dell’associazione felsinea, sarà aperto alla cittadinanza con la partecipazione di alcune classi della media ‘A.Moro’ di Toscanella. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube del municipio.

Massima attenzione alla tematica anche sul web e sui social dell’ente. Dalla pubblicazione di link utili di approfondimento, tra i quali spicca il filmato con il seminario di formazione per docenti ricco di relazioni di qualificati storici e studiosi e le parole raccolte nell’ambito del progetto ‘Toscana: il piroscafo della fine e dell’inizio’, alla sitografia e bibliografia preparate dalla bibliotecaria comunale con suggerimenti di lettura. Una serie di volumi di particolare interesse e ben recensiti condivisi con la presidente Chiara Sirk del comitato provinciale di Bologna dell’Anvgd.