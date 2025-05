In marcia contro le guerre: "Gaza non va ignorata"

"Nessuno dovrebbe ignorare quello che sta accadendo a Gaza". A dirlo è il Comitato Pace e Diritti del Circondario Imolese, che ieri ha aderito all’iniziativa ’Ultimo giorno di Gaza’, con gesti simbolici come appendere dai balconi lenzuola bianche che rappresentano il sudario dove vengono avvolti i corpi martoriati. Così in tanti si sono ritrovati nella piazzetta dell’Ulivo e hanno dato vita a un corteo (non programmato) per le vie della città.

"Abbiamo deciso di onorare la memoria dei 50mila morti di cui più di 13mila sono bambini organizzando un flash mob", spiegano dal comitato. "Per noi il messaggio è chiaro e vogliamo mandarlo alle istituzioni, al Governo, all’Unione Europea: stoppate questo genocidio. Basta guerre e massacri", chiudono.

Iniziativa che ha visto anche il plauso del sindaco Panieri: "Imola c’è e come sempre alza la voce, per la pace e per la giustizia in tutto il mondo. Serve un cessate il fuoco immediato. Serve fermare questa crudeltà gratuita. Servono maggiori sforzi da parte della comunità internazionale per interrompere il prima possibile quanto sta accadendo. Da Gaza fino a tutti gli altri scenari di guerra".